Opening Batjes eindigt in mineur: fietster (23) sterft nadat ze wordt gegrepen door auto

De openingsavond van de Batjes in Roeselare is in mineur geëindigd. Een 23-jarige fietster is om het leven gekomen na een ongeval in de Meensesteenweg. De bestuurder was onder invloed en werd gearresteerd.

Het ongeval gebeurde zaterdag omstreeks 00.30 uur. Een jonge fietster reed in de Meensesteenweg richting rotonde van de Meiboomlaan en het vroegere zwembad toen ze gegrepen werd door een auto. De auto kwam met hoge snelheid af en verloor de controle over het stuur en greep de 23-jarige fietster. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar hulp kon niet baten, aldus Het Nieuwsblad.

Een deskundige van het parket kwam ter plaatse om de omstandigheden te onderzoeken. De bestuurder werd opgepakt voor verhoor. Hij was naar verluidt onder invloed. Twee getuigen die het ongeval zagen gebeuren, werden in shock naar AZ Delta gebracht.

