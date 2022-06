Opening Batjes eindigt in mineur: fietsster (23) sterft nadat ze wordt gegrepen door auto in Roeselare

De openingsavond van de Batjes in Roeselare is in mineur geëindigd. Een 23-jarige fietster is om het leven gekomen na een ongeval in de Meensesteenweg. De bestuurder was onder invloed en werd gearresteerd. Een deskundige van het parket stelde vast dat het ongeval veroorzaakt werd door overdreven snelheid.

Getuigen zagen de automobilist driften op het rondpunt aan de Westlaan, waarna hij aan hoge snelheid de Meensesteenweg inreed. De politie vermoedt dat hij bij het afrijden van het rondpunt de controle over het stuur verloor en over een verkeersgeleider vloog. Hij schepte daarbij ook een fietsster om vervolgens tegen een elektriciteitspaal tot stilstand te komen.

Enorme knal, veel bloed

Voor de jonge vrouw kon geen hulp meer baten. De uitbater van de nachtwinkel recht tegenover de plek van het ongeval spreekt van een enorme knal. “Toen ik buiten kwam zag ik veel bloed. Het meisje op de fiets was weggeslingerd door de klap. De automobilist was ongedeerd, maar leek dronken.”

Dat vermoeden werd ook bevestigd door de politie. “De bestuurder van het voertuig was onder invloed en is ter plekke meteen gearresteerd”, klinkt het.

Een deskundige van het parket kwam ter plaatse om de omstandigheden te onderzoeken. Twee getuigen die het ongeval zagen gebeuren, werden in shock naar AZ Delta gebracht.

(TD/TM)