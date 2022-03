Oostlaan in Ardooie tijdlang afgesloten na ongeval

Het verkeer tussen Roeselare en Tielt geraakte vrijdagmiddag kort na 12 uur een tijdlang verstoord na een ongeval op het kruispunt van de Oostlaan en de Meulebeeksestraat in Ardooie. Niemand geraakte gewond, een Mercedes moest wel getakeld worden.

Een 77-jarige man uit Ardooie wou aan de begraafplaats van Ardooie de Oostlaan oversteken. De man schatte de situatie verkeerd in en knalde met zijn voertuig tegen een vrachtwagen die langs de Oostlaan richting Tielt reed. Ook een derde voertuig, een bestelwagen die vanuit de Meulebeeksestraat de Oostlaan wou oversteken, deelde in de klappen.

Omleiding

Niemand geraakte bij het voorval gewond, maar de Mercedes liep wel serieuze schade op. De wagen moest getakeld worden. Door het ongeval bleef de Oostlaan een tijdlang afgesloten in de richting van Tielt. Het verkeer werd omgeleid via de Meulebeeksestraat en Doelstokstraat. Op het kruispunt van de Meulebeeksestraat en de Oostlaan gebeurden in het verleden al tientallen ongevallen. AWV en de gemeente zochten al samen naar oplossingen. In de toekomst zou er een rotonde komen.