Oostendenaar Robin (25) ontwaakt uit coma na aanrijding met bus van De Lijn: “Alles komt altijd goed”

Na drie weken coma is Robin Janssens (25) uit Oostende sinds kort opnieuw wakker. De twintiger raakte op zaterdagochtend 25 maart zwaargewond aan de Vooruit in Gent na een aanrijding met een bus van De Lijn. De klap was hevig en Robin lag drie weken in coma. Nu ligt de jongeman in een revalidatiecentrum in Oostende en is hij strijdlustiger dan ooit. “Ik heb veel geluk gehad”, zegt hij.

Robin Janssens is in het horecaleven van Gent en ver daarbuiten al jaar en dag een vast begrip. De Oostendenaar is vier dagen per week achter de bar in café Porter House in Gent te vinden. Vrijdagavond 24 maart was Robin als barverantwoordelijke ook aan het werk in de feestzaal de Oude Vismijn. “Mijn collega en ik hadden afgesproken dat we niet veel alcohol zouden drinken”, vertelt Robin. “We wilden de avond tot in de puntjes verzorgen. Meer dan twee pintjes en een wodka redbull heb ik dan ook niet gedronken.”

Schedelbreuk

Na een lange werkdag besloot Robin een student rond 4 uur ‘s nachts mee thuis af te zetten. Zelf keert de twintiger nog even terug naar de feestzaal om alles goed af te sluiten. “Ik fietste samen met een collega naar huis”, zegt Robin. “Mijn collega reed op een bepaald stuk rechtdoor en ik sloeg linksaf.” Robin zette zijn weg alleen verder, maar niet voor lang. Een paar meter nadat het tweetal afscheid nam van elkaar, kwam Robin in aanrijding met een bus van De Lijn. De twintiger kwam hard ten val en werd onmiddellijk afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar werd hij nog geen 24 uur later geopereerd aan zijn schedelbreuk.

Lange revalidatie

Na drie weken coma en twee weken revalidatie in Gent, werd Robin deze week overgebracht naar het revalidatiecentrum BZIO in Oostende. “Het zijn emotionele dagen”, zegt Robin. “Voor hetzelfde geld was ik er niet meer. Ik besef dat ik enorm veel geluk heb gehad.” Robin staat nog een lange revalidatie te wachten, al denkt de twintiger al opnieuw aan werken. “Ik krijg elke dag ergotherapie, kinesitherapie en logopedie. Tot 17 mei moet ik zeker hier in het revalidatiecentrum blijven. Eind mei start ik normaal opnieuw op als barman in Gent. Het sociaal contact zal me deugd doen.”

Begin juli staat er een tweede operatie aan zijn schedel op de planning. Tot die tijd moet Robin elke dag een helm ter bescherming dragen. “Mijn motoriek is ook nog niet wat het zou moeten zijn”, zegt Robin. “Links zit ik op een capaciteit van 85 procent en rechts op 70 procent.”

Ondanks dat Robin nog een tijdje in het revalidatiecentrum moet verblijven, probeert hij vooral van dag tot dag te leven. “Ik wil vooral genieten”, zegt Robin. “Ik werkte 6,5 dagen op 7. Ik besef nu dat het leven meer is dan werk alleen. Ik heb in die vijf weken al een grote sprong gemaakt, maar ik heb nog een lange weg te gaan. Maar uiteindelijk komt alles altijd goed.” (CCA)