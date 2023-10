Oostduinkerkse bestuurster eindigt op tramsporen nadat ze verblind raakt door laagstaande zon

Een oudere vrouw uit Oostduinkerke liep zondag in de late middag de schrik van haar leven op bij een verkeersongeval. Op amper 50 meter van haar woning ging ze in een bocht rechtdoor en belandde met haar auto op de tramsporen. Die liep flinke schade op. De vrouw was verblind door de laagstaande zon.

Het ongeval gebeurde zondag rond 18 uur in de Albert I Laan in Oostduinkerke vlakbij de oversteekplaats met de Zandzeggelaan. Een oudere vrouw reed er in haar Mercedes B-klasse komende vanuit Oostduinkerke en was onderweg naar huis. Op amper vijftig meter van haar woning ging het verkeerd.

In een bocht raakte ze verblind door de laagstaande zon en belandde met haar wagen op de tramsporen. Haar auto reed nog enkele meters verder; maar viel vervolgens stil. De dame kon ongedeerd uit haar wagen stappen, maar was danig onder de indruk van de feiten.

De politie kwam ter plaatse en die liet het tramverkeer stilleggen. Enkele trams hadden daardoor wat oponthoud. De hinder duurde tot de takeldienst ter plaatse was om de wagen weg te takelen. Door het ongeval had de auto drie platte banden en liep ook schade op aan het koetswerk en de bodemplaat. (JH)