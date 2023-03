Oost-Vlaamse motorrijder (58) zwaargewond na frontale botsing in Keiem

Een 58-jarige motorrijder uit het Oost-Vlaamse Aalter raakte zondagmiddag zwaargewond tijdens een motortreffen in Keiem bij Diksmuide. In een bocht knalde de man met zijn motor frontaal op een auto. Er was even vrees dat de man in levensgevaar was en daardoor werd de baan volledig afgesloten.

Het verkeersongeval gebeurde zondag op het middaguur in de Tervaetestraat in Keiem. Dat is een weg met enkele bochten die richting IJzer loopt. De Oost-Vlaming deed mee aan een motortreffen in de buurt maar kende wellicht de plaats niet zo goed.

“Hij verloor de controle over zijn stuur in een bocht en kwam na die bocht frontaal in botsing met een auto”, zegt commissaris Kris Huysentruyt van politiezone Polder.

Zware verwondingen

“De klap was vrij hevig want de man werd over de motorkap van de auto geslingerd en kwam in de grasberm terecht. Zowel onze politiediensten als een ziekenwagen snelden ter plaatse. De man raakte bij het ongeval zwaargewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Aanvankelijk was het niet duidelijk of de man in levensgevaar verkeerde en waren ook niet alle omstandigheden van het ongeval duidelijk. Daarom werd de Tervaetestraat een tijdlang afgesloten voor het verkeer en besloot het parket om een verkeersdeskundige ter plaatse te sturen voor de nodige vaststellingen.”

Nadien bleek dat de man zware verwondingen had opgelopen en een operatie moest ondergaan in het ziekenhuis maar niet in levensgevaar verkeerde. De 68-jarige automobilist, die in de buurt woont, bleef ongedeerd. Bij het ongeval raakte ook nog een fietser betrokken maar ook die bleef ongedeerd.

