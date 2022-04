Onoplettende vrachtwagenbestuurder rijdt in op werken op E40 in Oostduinkerke

Op de E40 in Oostduinkerke was er vrijdag rond de middag wat verkeershinder door een verkeersongeval. Een vrachtwagen knalde er op een werfwagen. Daarbij was er flink wat schade maar gewonden vielen er niet.

Het ongeval gebeurde even na 11 uur tussen Oostduinkerke en Veurne in de richting van Frankrijk. Al van ‘s ochtends waren er werken aan de gang op de E40 waarbij de rechterrijstrook was afgesloten. Er werden asfaltwerken uitgevoerd op de pechstrook en eerste rijstrook.

De werken waren al van meer dan een kilometer voordien aangegeven met ene signalisatiewagen die het verkeer toonde om naar de tweede rijstrook te gaan. Voor de werken stond ook een botsabsorbatievoertuig. Een trucker van een Belgische vrachtwagen had dat echter niet opgemerkt en bleef rijden op de eerste rijstrook.

Veel schade, geen gewonden

De werfwagen werd achteraan hard aangereden ter hoogte van het eerste rijvak. De botsabsorbeerder werd weg geslingerd en kwam tot stilstand op de pechstrook. De schade was groot. Van het botskussen bleef niets meer over.

Gelukkig waren de arbeiders op dat moment ver genoeg uit de buurt zodat er geen gewonden vielen. Ook de trucker raakte niet gewond. Aan zijn vrachtwagen was er ook veel schade. Twee takeldiensten kwamen ter plaatse om de nodige signalisatie te zetten en om de beschadigde vrachtwagens weg te takelen. Ook de brandweer moest uitrukken om brokstukken van de weg te halen. Er was een uur lang verkeershinder maar dat bleef relatie binnen de perken.

(JH)