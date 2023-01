Ongeval trein en vrachtwagen Deerlijk: opnieuw treinverkeer mogelijk

Vrijdagmorgen was het treinverkeer tussen Kortrijk en Oudenaarde onderbroken door een botsing tussen een trein en een vrachtwagen. Daarbij raakte een van de treinreizigers lichtgewond. Treinen werden omgeleid en er werden vervangbussen ingezet. Wellicht kwam de vrachtwagen door een manoeuvre vast te zitten op de overweg. “We willen mensen er nogmaals op wijzen dat het extreem belangrijk is om op tijd de hulpdiensten te verwittigen, zodat het treinverkeer kan stilgelegd worden. Dat is hier niet gebeurd”, zegt Frédéric Petit van Infrabel. Sinds 17.45 uur kon het treinverkeer in Deerlijk opnieuw in beide richtingen hernemen.

Op de overweg aan de Pladijsstraat in Deerlijk gebeurde er een aanrijding tussen een trein van Brussel naar Kortrijk en een Poolse vrachtwagen van textielbedrijf Bruggeman. Dat laat spoornetbeheerder Infrabel weten. Om de overweg over te steken moest de vrachtwagen een korte bocht maken. “De vrachtwagen zou zich zo vastgereden hebben”, vertelt Frédéric Petit, woordvoerder van Infrabel.

“Op de trein zaten een 50-tal reizigers, een van hen raakte lichtgewond. De trein- en vrachtwagenchauffeur zijn beide oké”, gaat Petit verder. De reizigers werden voorlopig ondergebracht in lokalen van het schrootverwerkingsbedrijf Casier vlakbij de spoorweg. Zij worden met een bus naar Kortrijk gebracht.

Vervangbussen en omleidingen

Door de aanrijding is het treinverkeer tussen Kortrijk en Oudenaarde onderbroken. De meeste treinen zullen omgeleid worden via Gent en er zullen ook tussen de betreffende haltes vervangbussen ingelegd worden. “De hinder kan nog even duren, want men moet de vrachtwagen weg takelen, de trein afvoeren met een hulptrein en de nodige herstellingswerken uitvoeren aan de bovenleidingspaal en overweginstallatie.”

Enkele weken geleden gebeurde er nog een zware aanrijding tussen een trein en een vrachtwagen op een overweg in Ardooie en werden de hulpdiensten ook niet verwittigd. De spectaculaire beelden werden toen volop gedeeld. Toen kon er een week geen treinen rijden tussen Deinze en Lichtervelde.

Al meerdere problemen

Aan de overweg aan de Pladijsstraat in Deerlijk zijn er al verschillende ongevallen gebeurd. “Sinds 2000 zijn er al zes ongevallen gebeurd, waarvan de helft met vrachtwagens en de helft met auto’s. In 2022 en vandaag raakte er iemand lichtgewond. De overweg is volledig in orde en er werd een tijd geleden ook nog extra signalisatie, een verkeerslicht op de overwegpaal geplaatst. We zullen contact opnemen met het bedrijf dichtbij en met de gemeente om het verkeersaspect van de situatie te bespreken.”

Opnieuw treinverkeer

Sinds 17.45 uur is er opnieuw treinverkeer mogelijk in Deerlijk. Er zullen vrijdagavond wel nog vertragingen zijn op de spoorlijn Kortrijk-Oudenaarde-Denderleeuw en dit in beide richtingen.

“Nadat de vrachtwagen vrijdagnamiddag was getakeld, kon ook de beschadigde trein met een hulptrein aan heel lage snelheid (20 km/u) worden weggevoerd over het spoor naar Kortrijk”, aldus Petit. “De ploegen van Infrabel hebben de nodige herstellingswerken uitgevoerd aan de beschadigde spoorinfrastructuur: een bovenleidingspaal, de overweginstallatie en het spoor. Na de nodige testen en controles kon het treinverkeer om 17.45 uur dan terug hernemen.”

“Zoals eerder gezegd wil ik graag alle weggebruikers nogmaals oproepen om altijd voorzichtig te zijn in hun rijgedrag aan een overweg en steeds de verkeersregels goed te respecteren. En als een voertuig komt vast te zitten op een overweg, breng dan eerst jezelf in veiligheid en neem dan aansluitend contact op met de hulpdiensten zodat het treinverkeer tijdig kan worden stilgelegd. Op de overwegpaal vind je een sticker met alle nuttige info”, besluit Petit.