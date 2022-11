Op de Staatsbaan in Zulte is zondagavond een zwaar verkeersongeval gebeurd, dat schrijft Het Laatste Nieuws. Twee voertuigen kwamen met elkaar in aanrijding. Een vrouw van 75 kwam hierbij om het leven.

Het ongeval gebeurde rond 18.15 uur. Een 75-jarige vrouw uit Zulte kwam volgens de politiediensten in aanrijding met de wagen van een 24-jarige Poolse man.

Later meer