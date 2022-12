Ongeval op E403 in Izegem: een bestuurder raakt gewond

Op de E403 in Izegem gebeurde in de nacht van maandag op dinsdag omstreeks 1.15 uur een aanrijding tussen twee wagens. Een van de betrokken bestuurders geraakte daarbij gewond.

Het ongeval gebeurde in de rijrichting van Brugge. Beide voertuigen raakten elkaar en kwamen tot stilstand op het linkse rijvak. Omdat een van de betrokken bestuurders aanvankelijk niet uit zijn voertuig leek te geraken, snelde ook de brandweer ter plaatse. Uiteindelijk moesten ze de man niet bevrijden. Hij stapte zelfstandig uit zijn voertuig, maar werd wel gewond overgebracht naar het ziekenhuis in Roeselare. Beide betrokken voertuigen moesten getakeld worden. Door het late uur was er geen verkeershinder.