Ongeval op E40 zorgt voor verkeershinder tussen Oostkamp en Brugge

Donderdagmorgen even voor 8 uur gebeurde op de E40 in de richting van de kust tussen Oostkamp en het knooppunt Brugge een ongeval. Daarbij waren drie personenwagens en een bestelwagen betrokken.

Op het ogenblik van het ongeval was het hard aan het regenen. Mogelijk speelde dat een rol. Het ongeval gebeurde toen een achterliggend voertuig te laat zag dat zijn voorganger remde met een botsing tot gevolg. Twee andere voertuigen konden de andere auto’s niet ontwijken en reden in op de eerste voertuigen. De brandweer bracht de nodige signalisatie aan. De wegpolitie deed de nodige vaststellingen. Door het ongeval was het filerijden van voor Oostkamp.