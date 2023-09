Ongeval op E40 in Oostkamp zorgt voor file

Zaterdagmiddag rond 13 uur gebeurde op de E40 in Oostkamp een ongeval. Het ongeval gebeurde op de linkerrijstrook in de richting van het binnenland. Door een nog ongekende oorzaak kwam het tot een botsing. Daarbij raakte één persoon lichtgewond, hij kreeg in de ambulance de eerste zorgen toegediend.

Door het ongeval lekte de wagen olie. De brandweer kwam ter plaatse om de weg te reinigen, ze zorgden ook voor de nodige signalisatie. De wegpolitie deed de nodige vaststellingen. Het ongeval zorgde voor file vanaf de oprit Oostkamp.