Ongeval op E17 ter hoogte van Deerlijk: file tot voorbij Waregem

Op de E17 ter hoogte van Deerlijk is dinsdagmorgen een ongeval gebeurd in de richting van Kortrijk.

Door de ochtendspits was er rond afrit Deerlijk wat vertraagd verkeer. Een bestuurder merkte dit echter te laat op en moest hard in de remmen. Zijn achterligger kon een aanrijding nipt vermijden, een derde wagen had minder geluk. De bestuurder van een witte Ford reed achteraan in op een grijze Volvo. Daarbij vielen geen gewonden, maar beide voertuigen moesten getakeld worden. Hierdoor was de linkerrijstrook van de E17 ruim drie kwartier afgesloten. Door de ochtenddrukte veroorzaakte dit al snel een file die zich uitstrekte tot voorbij Waregem. (JF)