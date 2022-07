Ongeval met vluchtmisdrijf in Vlaanderentraat in Komen-Waasten

In Capelle, deelgemeente van Komen-Waasten, gebeurde zondagochtend omstreeks 07.00 uur een ongeval met vluchtmisdrijf. Een wagen komende van het industrieterrein reed in de richting van het centrum van Ten Brielen en verloor om een nog onbekende reden de controle over het stuur en begon wellicht te slippen.

De wagen ramde ter hoogte van huisnummer 75 een tweetal grote bloempotten waar hij nadien belandde tegen de Peugeot van de bewoners. De bestuurder van de aanrijdende wagen ging er nadien vandoor. Wellicht moet ook zijn wagen zeer gehavend zijn, want een deel van de stenen omheining van de voortuin deelde in de klappen.

Op straat belandden heel wat kiezelsteentjes die de vluchtauto wellicht achterliet door in volle snelheid terug de baan op te gaan. De politie kwam ter plaatse en startte een onderzoek, de buren hielpen nadien bij het vegen van de baan zodat er niet echt veel hinder was van het ongeval.

(ZB/ foto ZB)