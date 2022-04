Ongeval met vier vrachtwagens zorgt voor vertraging op N31 in Lissewege

Op de N31 Baron De Maerlaan in Lissewege gebeurde dinsdagmiddag rond 13 uur een ongeval. Daarbij raakten vier vrachtwagens betrokken. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de rode lichten aan de Wulfberge.

Vermoedelijk remde de eerste vrachtwagen voor de lichten. Een tweede kon nog net op tijd stoppen, maar de derde vrachtwagen reed achteraan in op de tweede, die dan op zijn beurt de eerste weer aantikte. Een vierde vrachtwagen kon tijdig stoppen, maar raakte door het puin licht beschadigd. Niemand van de vrachtwagenchauffeurs raakte gewond.

Door het ongeval was er wel wat verkeershinder. In de rijrichting van Brugge was de weg versperd. De politie regelde het beurtelings verkeer. De takelwerkzaamheden zullen nog een tijd duren.