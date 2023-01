Ongeval met trein en vrachtwagen in Deerlijk, treinverkeer onderbroken en 1 reiziger lichtgewond

Sinds 08.10 uur vrijdagochtend is het treinverkeer onderbroken tussen Kortrijk en Oudenaarde door een botsing tussen een trein en een vrachtwagen. Daarbij raakte een van de treinreizigers lichtgewond. De omstandigheden van het ongeval zijn niet duidelijk. Er worden nu omleidingen en vervangbussen ingezet.

Op de overweg aan de Pladijsstraat in Deerlijk gebeurde er een aanrijding tussen een trein van Brussel naar Kortrijk en een Poolse vrachtwagen van textielbedrijf Bruggeman. Dat laat spoornetbeheerder Infrabel weten. Om de overweg over te steken moest de vrachtwagen een korte bocht maken. “De vrachtwagen zou zich vastgereden hebben aan de overweg door een bepaald manoeuvre”, vertelt Frédéric Petit, woordvoerder van Infrabel. “We roepen nogmaals iedereen op om steeds voorzichtig te zijn bij een overweg.”

“Op de trein zaten een 50-tal reizigers, een van hen raakte lichtgewond. De trein- en vrachtwagenchauffeur zijn beide oké.” De reizigers werden voorlopig ondergebracht in lokalen van het schrootverwerkingsbedrijf Casier vlakbij de spoorweg. Zij zullen met een bus naar Kortrijk gebracht worden.

Vervangbussen en omleidingen

Door de aanrijding is het treinverkeer tussen Kortrijk en Oudenaarde onderbroken. De meeste treinen zullen omgeleid worden via Gent en er zullen ook tussen de betreffende haltes vervangbussen ingelegd worden. Het is nog niet duidelijk hoe lang de hinder zal duren. “We moeten nu onderzoeken of er veel schade is aan de trein of aan de infrastructuur. Eventueel moet de trein daar weggehaald worden of is de bovenleiding beschadigd en moet die hersteld worden.”

Enkele weken geleden gebeurde er nog een zware aanrijding tussen een trein en een vrachtwagen op een overweg in Ardooie. De spectaculaire beelden werden toen volop gedeeld. Toen kon er een week geen treinen rijden tussen Deinze en Lichtervelde.