Ongeval met drie vrachtwagens op E17 zorgt voor indrukwekkende file: “Dit maakte ik in lange carrière nooit eerder mee”

Bij een zwaar verkeersongeval op de E17 raakten woensdagnamiddag drie vrachtwagens en een personenwagen betrokken. Als bij wonder vielen er slechts lichtgewonden. Het wegdek lag bezaaid met brokstukken en het voorval veroorzaakte meteen heel wat verkeershinder.

“Ik rij al zo lang met de vrachtwagen maar dit maakte ik nog nooit mee.” De dame die aan het stuur van de eerste truck zat, bekomt nog van het spectaculaire ongeval waarin ze betrokken raakte. “Ik kwam uit de richting van Kortrijk toen ik ter hoogte van de afrit Rekkem – LAR met filevorming te maken kreeg. Bij het vertragen hoorde ik gierende banden en in mijn achteruitkijkspiegel zal ik hoe de truck achter mij me veel te laat had opgemerkt. Hij ging vol in de remmen en gooide het stuur over naar links. Zelf week ik meteen uit naar de pechstrook maar het kwaad was geschied. Een andere vrachtwagen probeerde op zijn beurt de uitgeweken bestuurder te ontwijken maar reed er vol in. Ik zag zijn cabine als het ware openspatten. Een kleine personenwagen die helemaal achteraan reed, kon evenmin het ongeval vermijden. Hij probeerde zich nog tussen de twee trucks te wringen, maar werd heen en weer gekatapulteerd.”

Apocalyptische beelden

Het voorval resulteerde in apocalyptische beelden met brokstukken die over tientallen meters verspreid lagen. Een brandweerman van post Lauwe, die zelf in de file stond, zag het voorval gebeuren en aarzelde niet. “Ik plaatste mijn wagen op de pechstrook en liep meteen naar de plaats van het ongeval toe. Op zo een momenten moet je niet twijfelen maar helpen waar mogelijk”, klonk het. “Toen ik de verpulverde cabine van de vrachtwagen zag, vreesde ik meteen voor het ergste. Toch kon de chauffeur heelhuids uit het wrak klauteren. In een reflex heeft hij zich rechtgezet in zijn cabine en dat moet zijn leven hebben gered. Ook de inzittenden van de personenwagen hadden erg veel geluk want een seconde vroeger of later en ze kwamen onder de vrachtwagens terecht.”

Kilometerslange file

De hulpdiensten snelden massaal ter plaatse maar konden niet verhinderen dat het verkeer op de E17, in de richting van Frankrijk, volledig in de soep draaide. Zowel aanschuivende vrachtwagens als auto’s werden al slalommend over een rijstrook gebracht, wat resulteerde in een kilometerslange file.

“De inzittenden van de personenwagen, een ouder koppel, werden met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht”, liet de politie optekenen. “De chauffeur van de vrachtwagen kwam er als bij wonder zonder kleerscheuren van af. Er werd wel besloten hem naar het ziekenhuis te brengen om hem aan meerdere onderzoeken te onderwerpen.”