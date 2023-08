Ongeval en brand zorgen twee keer voor afsluiting van Mandellaan in Roeselare

Door een ongeval en een brandje werd een gedeelte van de Mandellaan maandagmiddag tot twee keer toe voor eventjes afgesloten voor het verkeer. Bij beide incidenten geraakte er gelukkig niemand ernstig gewond.

De brandweer werd omstreeks 12.30 uur een eerste keer opgeroepen naar de Mandellaan. Vlakbij het kruispunt met de Herentalslaan was even voordien een ongeval gebeurd waarbij drie wagens betrokken geraakten.

De bestuurder van een Skoda wou links de middenberm oversteken. De bestuurder van een Audi A3 schatte dat manoeuvre goed in en vertraagde. Een vrouw, die ook met haar Peugeot kwam aangereden, merkte dat echter te laat op en knalde met haar wagen tegen de voorligger. Die bolde uiteindelijk tegen de Skoda. De schade aan de wagens bleef beperkt, maar de vrouw bleek moeilijk aan haar voertuig te kunnen. De brandweer, een ambulance en de MUG-dienst snelden ter plaatse. De vrouw kon gemakkelijk bevrijd worden en werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Iets voor 13 uur werd de Mandellaan, die in één richting werd afgesloten van aan de Herentalslaan, terug opengesteld voor het verkeer.

Kort na 13 uur moest de brandweer opnieuw tussenkomen langs de Mandellaan. In de omgeving van de Vierwegstraat was een keukenbrandje ontstaan in een woning. Bewoners hadden er willen frieten bakken in de pan, maar daarbij liep het verkeerd. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. Na het ventileren van de woning kon men terug naar de kazerne. Ook hier bleef de ene rijrichting in de Mandellaan kort onderbroken. De schade door de brand bleef beperkt tot de keuken.