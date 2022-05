Ongeluk met bejaarde bestuurder bij werf

Een arbeider beleefde woensdagvoormiddag de schrik van zijn leven, toen een bejaarde man crashte aan zijn werf in de bebouwde kom van het dorpje Madonna.

Een 86-jarige bestuurder uit Houthulst kwam woensdag rond 10.30 uur van de rotonde in Madonna, een deelgemeente van Langemark-Poelkapelle, en reed de Wolvengrachtstraat in. Daar verloor de man de controle: zijn Peugeot raakte een verkeersbord, reed een paaltje om op het voetpad en belandde op zijn zijkant vlakbij een werfput, waar een 36-jarige arbeider uit Lokeren net aan een aanrijding kon ontkomen.

Brandweer Westhoek werd opgeroepen, omdat de bestuurder gekneld zou zitten, maar bij aankomst bleek hij al uit het voertuig gehaald te zijn door omstaanders. Volgens vaststellingen van politiezone Arro Ieper was de man niet gewond en weigerde hij om met de opgeroepen ambulance mee te gaan naar het ziekenhuis. De arbeider hield lichte verwondingen over aan zijn gezicht en pijn aan de rug.

Niet eerste ongeval op die locatie

Vastgoedmakelaar Leonard Vanoverberghe (22) kwam even na het ongeval ter plaatse. “Het gebeurde vlakbij mijn ouderlijk huis”, zegt hij. “Door die hoop aarde van de werken op het voetpad zou de wagen net voor de put gekanteld zijn en zo net de werfput en onze tuin gemist hebben. Het is niet de eerste keer dat hier een ongeval gebeurt. Een tijd geleden reed iemand vanop de rotonde wel in onze tuin. Sindsdien staan er paaltjes.”

De wagen werd getakeld en Brandweer Westhoek ruimde de brokstukken op. Tijdens de interventie was de Wolvengrachtstraat afgesloten voor het verkeer. (TP)