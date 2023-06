Onderweg naar garage wordt jonge bestuurster aangereden op Rijksweg

Een jonge bestuurster van een Fiat, die samen met haar vader op weg was naar de garage, werd woensdagochtend op de Rijksweg in Roeselare aangereden door de bestuurster van een BMW. De drie betrokken inzittenden kwamen met de schrik vrij, maar de schade aan beide auto’s is wel groot. Door het ongeval was er een tijdlang verkeershinder op de Rijksweg.

Een jongedame uit Roeselare was woensdagochtend samen met haar vader op weg. “We reden richting een autogarage. Omdat het de eerste keer was dat ze naar de garage moest begeleidde ik haar”, aldus de papa. Op de Rijksweg, in het gedeelte tussen de Groenestraat en de Oostnieuwkerksesteenweg liep het echter mis. “We reden richting Hooglede en zagen dat de bestuurster van een BMW de intentie had om van de pechstrook de Rijksweg op te rijden. Mijn dochter stuurde wijselijk naar het tweede vak, maar op dat ogenblik maakte de bestuurster van de BMW een U-bocht om zo in tegenovergestelde richting verder te rijden.”

De vrouw had echter de Fiat niet opgemerkt waardoor het tot een serieuze botsing kwam. De Fiat knalde tegen de vangrails aan de overkant van de weg. “Gelukkig kwamen er op het moment van de botsing geen wagens vanuit de tegenovergestelde richting aangereden”, aldus de papa.

Lichte verkeershinder

Na de aanrijding snelden de politie, de brandweer en een ambulance ter plaatse. Het verkeer in beide richtingen kon zijn weg vervolgen, maar wagens en vrachtwagens die richting Hooglede wilden rijden moesten hier wel voor over de pechstrook rijden. Beiden voertuigen liepen zware schade op en dienden getakeld te worden. De drie inzittenden kwamen met de schrik vrij. “Mijn dochter heeft pijn aan haar been en ik voel mijn rug en ribben wel. De BMW knalde tegen de passagierskant van de Fiat. Nu valt het wel nog mee, maar ik denk dat ik het morgen toch serieus zal voelen”, aldus de papa. Door het voorval was er een tijdlang lichte verkeershinder op de Rijksweg.