Ondanks nieuwe zone 30 toch zwaar ongeval in beruchte straat: “Ze denken zeker dat het hier al rally is”

In de ‘probleemstraat’ tussen Mesen en Heuvelland is een nieuwe zone 30 ingevoerd, maar dat kon een zoveelste zware aanrijding niet voorkomen afgelopen donderdag. De buurtbewoners vragen bijkomende maatregelen. Dit jaar nog op de planning: trajectcontrole, een ‘garageweg’ en een extra snelheidsremmer.

“Ik zat donderdagavond buiten en hoorde plots het gepiep van remmende banden, gevolgd door een luide knal”, getuigt Syliane Geldhof, die in de buurt woont van de gewestweg N314 op de grens van Mesen en de Heuvellandse deelgemeente Wijtschate. Op het stuk straat van zo’n vijfhonderd meter door de bebouwde kom gebeuren al jaren aanrijdingen tegen geparkeerde wagens.

Afgelopen donderdag was het om 22.40 uur opnieuw prijs: een 25-jarige man uit Mesen raakte met zijn Ford Fiesta de zijspiegel van een geparkeerde Škoda Fabia en knalde daarna tegen een geparkeerde Alfa Romeo Giulia bij het kruispunt met de Slijpstraat. De klap was bijzonder hevig, want volgens vaststellingen van politiezone Arro Ieper waren zowel de wagen van de aanrijder als de aangereden Alfa Romeo Giulia total loss. De bestuurder raakte licht gewond en werd met pijn aan de nek en schouder overgebracht naar het ziekenhuis.

Opmerkelijk: het ongeval gebeurde in de nieuwe zone 30. Dat is een van de maatregelen tegen te veel, te snel en te zwaar verkeer, na “hallucinante” verkeerstellingen, een petitie van buurtbewoners in 2018 en talloze vergaderingen met de betrokken burgemeesters, het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer en aardappelverwerkend bedrijf Clarebout Potatoes.

“Weer te snel gereden”, oordeelt Marina Braem, die vlakbij woont. “Ze denken zeker dat het hier al rally is. Als iedereen zich aan de toegelaten snelheid houdt, zal het hier misschien beter worden. Maar momenteel rijdt slechts een op de tien bestuurders dertig kilometer per uur, en dat is ruim geschat.”

“Ik had vorig jaar nog een grote kras langs de hele zijkant van mijn geparkeerde wagen”, klaagt Steve Bellèvre, die ook in de straat woont en in 2019 al eens een oproep deed met zijn buren:

“Onze woningen scheuren en daveren dag en nacht, autospiegels worden regelmatig afgereden. Veel wagens houden zich niet aan de toegelaten snelheid. Levensgevaarlijk”, klonk het toen.

“Die zone 30 is onvoldoende”, vindt ook Steve. “Vorige week moest de bestuurder van een vrachtwagen met oplegger nog honderd meter achteruit om zeker vier opleggers uit de andere richting te kunnen doorlaten. Ik ben al meer dan twintig jaar vrachtwagenchauffeur en vanuit die ervaring zie ik maar twee oplossingen: trajectcontrole en eenrichtingsverkeer.”

Deze maatregelen stonden de voorbije jaren ter discussie. “De trajectcontrole komt er nog dit jaar”, verzekert Sandy Evrard, burgemeester van Mesen (MLM). “Ik blijf het wel jammer vinden dat men mijn voorstel rond eenrichtingsverkeer niet uitprobeert.”

Wat er wel nog zeker komt, is een “garageweg” achter een aantal woningen aan de kant van Wijtschate. “De aanleg gebeurt na de vakantie”, bevestigt Wieland De Meyer, burgemeester van Heuvelland (Gemeentebelangen). “En volgende week start al de aanleg van een extra snelheidsremmer, even voorbij Covameat.” (TP)