Onbekende rijdt vol in op geparkeerd voertuig in Komen: bestuurder pleegt vluchtmisdrijf en wordt nog steeds gezocht

Dinsdagnacht reed een onbekende vol in op een geparkeerd voertuig in de 3 Bisschoppenstraat. Niemand raakte gewond, maar de bestuurder pleegde vluchtmisdrijf. De politie is op zoek naar getuigen van het ongeval.

Het was een harde knal die de bewoners van de straat in Le Bizet, een gehucht van de Komense deelgemeente Ploegsteert, uit hun slaap hield. Wanneer enkelen poolshoogte gingen nemen, zagen ze niets meer dan een aanzienlijk beschadigde Honda.

“Tussen 23 uur en middernacht is er inderdaad een aanrijding geweest tussen twee voertuigen”, verklaarde Marie Vandenbroucke, woordvoerster voor de politiezone. “Een onbekende moet om een nog onbekende reden van de rijbaan zijn afgeweken, waarop een geparkeerde Honda werd geramd. Na de feiten pleegde de dader vluchtmisdrijf. Op dit moment weten we nog niet wie er achter het stuur van het andere voertuig zat, het onderzoek zal hier duidelijkheid moeten brengen.”

“Onze mensen zijn volop bezig met het verzamelen van alle gegevens en ook enkele camerabeelden zouden hier duidelijkheid moeten brengen. We roepen dan ook iedereen op, die iets gehoord of gezien zou hebben, ons te contacteren zodat we alle pistes kunnen bewandelen.”

Het getroffen voertuig werd enkele meters vooruit gekatapulteerd en liep heel wat schade op. Al snel klonk het bij enkele inwoners van de straat dat het ongeval een direct gevolg zou zijn van een straatrace die er werd gehouden. “Wij hebben die geruchten ook gehoord”, sluit de woordvoerster af. “Alleen ontbreekt het aan bewijzen of concrete getuigenissen, waardoor we dit enkel als geruchten kunnen klasseren.”