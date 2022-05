Oldtimer van Cedric uit Rumbeke beschadigd na aanrijding: “Politie kon de dader opsporen”

Donderdagavond werd de oldtimer van Cedric Bekaert aangereden langs de Sint-Petrus en Paulusstraat in Rumbeke. De politie vond enkele uren later reeds de aanrijdster terug. “Ik ben hen erg dankbaar. De oldtimer heeft een grote emotionele waarde voor me.”

Donderdagavond gebeurde er omstreeks 23 uur een opmerkelijk ongeval langs de Sint-Petrus en Paulusstraat in Rumbeke. Een buurtbewoonster wou er parkeren, maar raakte er een oldtimer die langs de weg stond. De vrouw dacht dat ze een borduur had geraakt en verliet de plaats van het ongeval.

“Ik was op dat ogenblik op mijn werk. Mijn vriendin hoorde een luide knal en rende naar buiten. Daar zag ze dat de oldtimer beschadigd was, maar van de aanrijder was er geen enkel spoor. Mijn vriendin belde me op en ik kwam onmiddellijk ter plaatse”, aldus eigenaar Cedric Bekaert. De oldtimer, een BMW, heeft een emotionele waarde voor de Rumbekenaar.

Emotionele waarde

“Hij was vroeger van mijn vader. Hij is in 2017 overleden aan kanker. Iedereen die me goed kent weet hoe belangrijk die auto sindsdien voor me is.” Cedric deed donderdagavond onmiddellijk aangifte bij de politie. Hij kreeg al snel goed nieuws.

“Blijkbaar heeft men via camerabeelden van een buurtbewoner de aanrijdster snel teruggevonden. Ik ben de politie erg dankbaar.” De oldtimer werd onmiddellijk naar de garage gebracht. Cedric hoopt dat het voertuig zo snel mogelijk hersteld kan worden.

“Ik zal de oldtimer kost wat kost laten herstellen. We hopen in de toekomst opnieuw met het voertuig naar oldtimerevenementen te gaan of er uitstapjes mee te maken.”