Oekraïense trucker wordt beboet na lozing diesel op fietspad

Een trucker uit Oekraïne wacht een gepeperde factuur nadat hij dinsdagavond voor een fikse milieu-inbreuk zorgde in het centrum van Veurne. De man had rond 18.15 uur zijn vrachtwagen in een tankstation volledig volgetankt met diesel en parkeerde vervolgens zijn truck achteloos op het fietspad in de Ieperse Steenweg, ter hoogte van Mercedesgarage Vereenooghe.

Daarna vertrok hij, wellicht om een boodschap te doen. “Toen een passant rond 18.30 uur passeerde merkte die op dat er reeds een redelijke hoeveelheid diesel in de goot aan het lekken was”, zegt commissaris Toon Fonteyne van politiezone Spoorkin. “Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk maar mogelijk sloot hij de dieseltank niet goed af. In ieder geval bleef de diesel in de goot lekken en zou zo in de riolering zijn terechtgekomen. Toen onze diensten bezig waren met de vaststellingen kwam de trucker opeens aangelopen.”

“Het ging om een Oekraïense man die met een Bulgaarse trekker reed voor een Nederlands bedrijf. De man kreeg van de politie twee pv’s: een voor een milieu-inbreuk voor het lekken van de diesel en een voor het foutparkeren op een fietspad, wat een gevaarlijke situatie opleverde.”

De brandweer werd om 18.30 uur opgeroepen en moest een half uur later nog versterking laten komen om alle diesel te verwijderen. Ook die factuur zal bezorgd worden aan de Oekraïense trucker. Het hele voorval dreigt zo een dure zaak te worden voor de man. (JH)