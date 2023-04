Ochtend vol verkeersellende op E403: man zwaargewond na aanrijding met tankwagen in Ruddervoorde

Maandagmorgen was een ochtend vol verkeersellende voor wie op de E403 in de richting Kortrijk reed. Rond 9 uur gebeurde daar een zwaar ongeval, waardoor de snelweg in Torhout afgesloten werd voor het verkeer.

Dat zorgde op zijn beurt voor een file vanaf Ruddervoorde. In die file reed een kleine personenwagen achteraan in op een tankwagen. De brandweer had een uur nodig om de bestuurder vanuit het wrak te bevrijden. Het slachtoffer werd met de MUG-Helikopter naar het ziekenhuis overgebracht en is zwaargewond. In het voertuig zaten ook twee honden. Een dier raakte ook gewond.

Tankwagen bijna leeg

Na de aanrijding vatte het motorcompartiment van de wagen vuur. Omstaanders konden die brand met poederblussers doven. De tankwagen was zo goed als leeg.

Ondertussen werd de snelweg in Ruddervoorde afgesloten. Na de takelwerkzaamheden zal de autosnelweg weer vrijgegeven worden. Ondertussen blijf je best weg van de E403.