Niet voor gevoelige kijkers! Bekijk de beelden van auto die door trein meegesleurd wordt: treinverkeer onderbroken tussen Kortrijk en Roeselare

Het treinverkeer is donderdag sinds 17.05 uur onderbroken tussen Kortrijk en Roeselare door een aanrijding aan een overweg. Dat meldt netwerkbeheerder Infrabel. Er zouden geen gewonden zijn.

Aan de overweg ter hoogte van de Izegemsestraat in Heule (Kortrijk) is rond iets na 17 uur een wagen aangereden. Daardoor is geen treinverkeer mogelijk op de spoorlijn Kortrijk-Brugge tuusen Kortrijk en Roeselare. “De omstandigheden worden onderzocht, maar de auto zou zich hebben vastgereden op de overweg en er zou niemand gewond zijn geraakt”, aldus Infrabel.

NMBS zal vervangbussen inleggen voor de reizigers tussen Kortrijk en Roeselare in beide richtingen en de treinen worden in de mate van het mogelijke lokaal omgeleid.



(Video djjoeri TikTok)