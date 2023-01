Niels Haelewyn (34) architect uit Oostrozebeke verongelukt op weg naar bouwwerf

Niels Haelewyn (34) uit Oostrozebeke kwam maandagmorgen in Zele om het leven nadat hij tegen een geparkeerde oplegger was gereden. Niels was architect en was op dat moment onderweg naar een bouwwerf. “Vijf jaar was je met ons aan het meebouwen aan dit project. We konden het niet geloven toen we het hoorden dat jij het was”, reageert Nicolas De Bruyn, een van de ondernemers, waarmee Niels samenwerkte. Het parket Oost-Vlaanderen heeft een verkeersdeskundige aangesteld om het ongeval te onderzoeken.

Het ongeval gebeurde 16 januari rond 8.15 uur in het Oost-Vlaamse Zele op de N47 richting Lokeren. De auto van Niels week af van de rijbaan en botste langs de rechterkant van de weg tegen een geparkeerde oplegger. De wagen kwam onder de oplegger terecht en Niels overleefde het ongeval niet. De omstandigheden van het ongeval zijn nog niet duidelijk en worden onderzocht.

Niels Haelewyn uit Oostrozebeke werkte samen met zijn vader Geert als architect voor ‘Haelewyn architecten’. Het nieuws was voor de omgeving een hele klap. “5 jaar ben je al mee aan het bouwen aan ons project, maar vandaag was je er niet geraakt. We dachten dat je gewoon te laat was. We konden onze oren niet geloven toen we hoorden dat jij het was. Ongelofelijk, oneerlijk en veel te jong. Weet dat je voor altijd zal blijven verder leven in ons project”, reageert ondernemer Nicolas De Bruyn, die met Niels samenwerkte.