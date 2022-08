Nederlandse vrachtwagenchauffeur in levensgevaar na zwaar ongeval op E17 ter hoogte van Marke

Een Nederlandse vrachtwagenchauffeur is dinsdagavond zwaargewond geraakt bij een ongeval op de E17 ter hoogte van Marke, net voor de verkeerswisselaar van Aalbeke. De man zat een halfuur lang gekneld in zijn cabine en verkeert in levensgevaar. Het ongeval veroorzaakte hevige verkeershinder.

De chauffeur hield volgens getuigen een compleet normale rijstijl aan en reed zeker niet te snel. Iets voor 17 uur reed hij echter in op zijn voorligger. Vermoedelijk maakte deze chauffeur, een Rus, een onverwacht manoeuvre of sloeg hij zijn remmen toe.

De Nederlander kon een aanrijding niet vermijden en de klap was zeer hevig. De cabine van zijn vrachtwagen plooide dicht en de man zat gekneld. “We hebben een halfuur werk gehad om de cabine terug voldoende open te rekken om de bestuurder te bevrijden”, zegt brandweerofficier van post Kortrijk Hans Van Poucke. “Hij raakte zwaargewond, vooral aan het onderlichaam en werd in acuut levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Hij was tijdens de hele operatie bij bewustzijn, maar kreeg al medicatie toegediend.”

Door het ongeval was lange tijd slechts één rijstrook beschikbaar en ontstond er een kilometerslange file. Om 19 uur was nog steeds één rijstrook afgesloten. “De takeldienst staat klaar, maar we mogen de vrachtwagen niet laten takelen tot er duidelijkheid is over de toestand van het ongeval en van het slachtoffer”, besluit officier Van Poucke. (JF)