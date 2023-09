Nederlander ziet maaiwerken op pechstrook E40 te laat en crasht met caravan

Op de E40 in Adinkerke is dinsdag rond de middag opnieuw een ongeval gebeurd waarbij een caravan betrokken was. Deze keer ging het om Nederlander die richting Frankrijk reed en te laat had gezien dat er maaiwerken waren op de berm naast de E40. Hij voerde nog een manoeuvre uit maar daarbij crashte zijn caravan.

Het ongeval gebeurde dinsdagmiddag rond 12.45 uur op de E40 in Adinkerke, een zestal kilometer voor de grens met Frankrijk. Een Nederlander, een man in de 60, was met zijn caravan op weg naar een camping in Calais. Hij was wat onaandachtig en had te laat gezien dat er maaiwerken bezig waren in de berm langs de E40. Die waren nochtans al ruim voordien aangekondigd met botsabsorbeerders waarbij signalisatie aanduidde dat het verkeer best naar de linkerrijstrook uitweek. Een vrachtwagen die voor de man in zijn Hyundai reed volgde dat advies maar de Nederlander had dit te laat door. Toen hij de tractor met daarvoor de botsabsorbeerder zag probeerde hij nog een manoeuvre uit te voeren maar daarbij sloeg zijn caravan dubbel en crashte uiteindelijk op de snelweg. Zijn auto zelf kwam tot stilstand op de pechstrook. De man bleef ongedeerd maar zijn caravan raakte volledig vernield. Het gevaarte moest door een takeldienst recht worden gezet. Er was lange tijd verkeershinder op de pech- en rechterrijstrook.

Derde ongeval met caravan

Het is al het derde ongeval met een caravan op de E40 in twee weken tijd. Eind augustus belandde een gezin met hun auto over de kop in de gracht nadat hun caravan achter de wagen aangereden werd door een Engelsman. Ook die tolde in de graskant. En vorige week woensdagnacht werd de minibus met caravan geramd door een bestelwagen. Dat ongeval gebeurde in de andere rijrichting. (JH)

Lees ook…

Caravan van Brits gezin op reis in gracht gereden na ongeval op E40 in Veurne – KW.be

Auto met caravan in de gracht op E40 ter hoogte van Adinkerke – KW.be