Natiënlaan in Moerkerke uren afgesloten na zwaar ongeval met twee vrachtwagens

Op de Natiënlaan in Moerkerke (Damme) gebeurde donderdagmorgen rond 2 uur een zwaar ongeval.

Door een nog onduidelijke reden week een vrachtwagen die richting Maldegem reed af van de weg, ramde zo twee verlichtingspalen en kwam weer op de weg terecht. Daar kon een achteropkomende vrachtwagen de eerste niet meer ontwijken en zo kwam het tot een botsing.

Weg versperd

De klap was niet min. Door de impact werd de eerste vrachtwagen in de middenberm gekatapulteerd. Beide chauffeurs werden naar het ziekenhuis overgebracht. Door het ongeval was de Natiënlaan in de richting van Maldegem volledig versperd. Het takelen van beide vrachtwagens en het opruimen van de weg die met brokstukken bezaaid was, duurde nog uren. De politie voorzag een omleiding.