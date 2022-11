Nabestaanden wijzen niet naar trucker na dood Anna (78) in Brugge: “Hoeveel verkeersdoden moeten er hier nog vallen?”

“Hoeveel verkeersdoden moeten er daar nog vallen?” Die vraag stellen de nabestaanden van Anna Van Daele (78) zich nog altijd, ruim negen maanden nadat de vrouw op haar fiets werd aangereden op het kruispunt van de Brugse Ring met de Generaal Lemanlaan. De zaak kwam maandagochtend voor de rechtbank en daar toonde de 43-jarige trucker zich emotioneel. “Voor mij persoonlijk is het nog steeds héél zwaar. Maar mijn grootste bekommernis was, is en blijft het slachtoffer en de nabestaanden.”

11 februari, omstreeks 8.30 uur. Anna Van Daele (78), een alleenstaande vrouw, reed met haar fiets op het fietspad langs de Generaal Lemanlaan. Bij groen licht wou ze de R30 (Brugse Ring) oversteken, maar net op dat moment sloeg een vrachtwagen rechtsaf. Anna verdween onder de vrachtwagen en overleed ter plaatse.

Na het ongeval toonden de nabestaanden van de betreurde vrouw zich vooral kritisch op het uitblijven van een verkeersveilige situatie. Het is dan ook een van de gevaarlijkste verkeerspunten in Brugge. De stad is naar eigen zeggen al langer vragende partij om het kruispunt aan de Generaal Lemanlaan en de Brugse ring volledig aan te pakken. “Hoeveel doden moeten er daar nog vallen”, vraagt de familie van Anna Van Daele zich af. “Haar dood kon vermeden worden. Waarom kunnen ze in afwachting van de aanpassingen bijvoorbeeld niet werken met afzonderlijke groenfases voor fietsers, zoals even verderop aan de Katelijnepoort?”.

Trucker emotioneel

Maandagochtend kwam de zaak voor de politierechtbank. Daar toonde de 43-jarige trucker zich zeer emotioneel. “Ik heb haar écht niet gezien en dat kon ook niet”, vertelde de man. “Nooit eerder heb ik een schrammetje gereden in mijn vrachtwagen. Ik heb veel ervaring en ben heel secuur in mijn werk. Ook die dag paste ik me aan in het verkeer, daar ben ik altijd eerlijk over geweest.”

Volgens een verkeersdeskundige van het parket kon de trucker die ochtend Anna Van Daele wél opgemerkt hebben, maar dat betwisten de trucker en zijn advocaat dus. Ze stelden een tegenexpert aan en in afwachting van zijn eindverslag werd de zaak uitgesteld tot 9 januari.

“Maar voor de duidelijkheid: mijn gedachten gaan uit naar de familie. Dat is mijn grootste bekommernis. Voor mij persoonlijk is het nog steeds heel zwaar en moeilijk om te verwerken”, vertelde de trucker met tranen in de ogen.

De advocaat van de burgerlijke partij stelde daarop dat de nabestaanden hem niks verwijten. “We zeggen zeker niet dat je een cowboy was in het verkeer”, klonk het. De rechtbank wil de deskundigen nu eerst hun werk laten doen.

Wachten op uitvoering

De nabestaanden van Anna hopen vooral dat er snel beweging komt in het dossier van het zwarte kruispunt. Bij het Agentschap Wegen en Verkeer viel eerder al te horen dat het de bedoeling is dat de opstelstrook voor fietsers over de hele breedte van het wegdek komt. Om dat mogelijk te maken, zal de Generaal Lemanlaan tussen de Nijverheidsstraat en de Brugse ring eenrichtingsverkeer worden richting de R30. De plannen zijn klaar, alleen is het wachten op de uitvoering. (MM)