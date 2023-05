Na spectaculaire crash in kantoor pakken collega’s uit met ludiek spandoek en opendeurdagen

Met een ludiek spandoek en opendeurdagen tonen de dames van uitzendkantoor Randstad dat ze de zware crash in hun Ieperse vestiging verteerd hebben. Al durft werkneemster Romina nog niet terug naar haar oude bureau. “Het is vreemd om te beseffen hoeveel geluk ik had.”

Enkele dames van Randstad ontsnapten vorige maand aan een drama, toen een auto plots hun kantoor binnenreed in de Ieperse Tempelstraat. Door de klap werd een volledig raam naar binnen gekatapulteerd en schoof het bureau van HR-consultant Romina Jacques (31) anderhalve meter achteruit. “Mijn stoel raakte geklemd tussen het bureau en een kast”, getuigt Romina. “Gelukkig gebeurde dit op een feestdag, waardoor er niemand op kantoor was en we zo aan erger ontsnapten.”

Van zodra Romina en haar collega’s het nieuws van de crash vernamen, snelden ze naar het kantoor. “Overal lagen brokstukken, de schade was enorm”, vertelt ze. “We begonnen meteen met het ruimen van puin en brachten de duurste zaken in veiligheid. In de daaropvolgende dagen ging een poetsploeg er verder intensief aan de slag, terwijl wij thuis en vanuit andere kantoren ons werk verderzetten. Na vier dagen heropende ons kantoor alweer en uiteindelijk zijn we er als team sterker uitgekomen. Het is fijn om te zien hoe de collega’s meteen na de crash aanwezig waren, mekaar steunden en zich heel flexibel inzetten om snel weer operationeel te zijn. We hebben een mooie equipe, ook als er eens iets fout loopt.”

Passanten

Door de spectaculaire crash had de vestiging van Randstad veel bekijks. “Tal van passanten wilden eens binnenkomen om ons kantoor te aanschouwen. We beslisten om opendeur te houden tijdens de Dolle Dagen. Wie eens wil zien hoe ons kantoor er nu uitziet, mag gerust binnenkomen op 9, 10 of 11 juni. Maar dan via de deur. We hopen om te kunnen tonen aan onze kandidaten, klanten en alle Ieperlingen dat we klaar staan om er terug tegenaan te gaan.”

Romina en haar collega’s kunnen er intussen mee lachen. “Het belangrijkste is dat niemand gewond raakte, dus we kunnen wel terugkijken met een vleugje humor. We beslisten om de plek van de crash voorlopig te bedekken met een groot spandoek.”

Het opschrift van het spandoek is een ludieke verwijzing naar de crash: de kortste weg naar jouw volgende job, met een pijl naar de deur. “Een leuze met een kwinkslag, zonder iemand te schofferen. Er zijn alvast voldoende vacatures”, aldus Romina, die voorlopig aan een ander bureau zit.

“Ik durf nog niet terug te keren naar mijn vroegere stek aan de kant van de straat. Het is vreemd om te beseffen hoeveel geluk ik had en ik wil dat geluk niet tarten. Het zal nog wat tijd vergen voor ik weer op mijn oude plaats zit.” (TP)