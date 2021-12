Na reeks ongevallen: Agentschap Wegen en Verkeer past tijdelijke rotonde in Sint-Idesbaldusstraat in Veurne aan

De nieuwe tijdelijke rotonde in de Sint-Idesbaldusstraat in Veurne is vorige week door het Agentschap Wegen en Verkeer aangepast. Aanleiding zijn de verschillende ongevallen die daar gebeurden en de oproep van de politie om de situatie te bekijken.

De statistieken van de ongevallen aan de tijdelijke rotonde in de Sint-Idesbaldusstraat in Veurne liegen er niet om. De rotonde werd op 11 oktober in gebruik genomen en dient als verkeerscorridor tijdens de werken in de Pannestraat (N35). Veel verkeer rijdt nu via de Koksijdestraat tot aan die rotonde en die moest de verkeersdoorstroming veiliger maken.

Zeven ongevallen

Het omgekeerde gebeurde echter, want veel automobilisten werden door de gewijzigde verkeerssituatie verrast. Vooral het feit dat de rotonde gepaard gaat met een asverschuiving voor wie vanuit Koksijde komt, zorgde voor problemen.

Er werden in totaal al zeven ongevallen geteld. Vooral met blikschade maar halfweg oktober raakte een 80-jarige man uit Wevelgem lichtgewond toen hij tegen de rotonde reed. Bij het recentste ongeval, op 27 november, ging een bejaard echtpaar over de kop en moest ook naar het ziekenhuis maar zij bleven ongedeerd.

Signalisatie en verlichting

Zo kon het niet verder en de politie drong bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) aan om de situatie te herbekijken. Dat gebeurde nu na een overleg met het AWV, de politie en de stad.

“We zijn nadien meteen in actie geschoten”, zegt Eveline Vandecaetsbeek van AWV. “Alle wettelijk bepaalde signalisatie was aanwezig en er werd sindsdien al een bijkomende verlichtingspaal en signalisatie geplaatst. Maar we zagen dat veel bestuurders die negeerden. Daarom hebben we nu nog een bijkomende verlichtingspaal op de rotonde gezet met zonnecellen. Die treedt eerstdaags in werking.”

Middeneilanden

“Er komen ook middeneilanden om de asverschuiving aan te geven maar er zijn leveringsproblemen bij de aannemer. Verwacht wordt dat die er half december komen. Intussen plaatsten we wel al oranje paaltjes en knipperlichten om de asverschuiving beter aan te duiden.”

“Tot slot komen er ook nog bijkomende markeringen met ribbels zodat je voelt wanneer je de rotonde nadert, maar daarvoor is het wachten op de juiste weersomstandigheden.” De snelheidsbeperking ter plaatse werd intussen ook verlaagd. Er werden dus al flink wat maatregelen genomen om de verkeerssituatie veiliger te maken.

Politie tevreden

Politiezone Spoorkin reageert tevreden op de aanpassingen die het AWV doorvoerde. Het was de politie die halfweg november na het vijfde ongeval om een ingrijpen vroeg. Ze stelden een lijst op met de ongevallen en aanbevelingen en overhandigden die aan het AWV.

“Wij juichen als politiedienst toe dat het AWV na het overleg tussen ons en de bestuurlijke overheid initiatieven nam”, zegt commissaris Jorik Debruyne. “We hopen dat we hierdoor in de toekomst nog ongevallen kunnen vermijden.” (JH)