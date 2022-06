Na ravage met drugs en alcohol in Lauwestraat in Rekkem: automobilist rij-ongeschikt verklaard

Een 26-jarige automobilist uit Menen die in de nacht van 26 op 27 februari 2021 bij een verkeersongeval een ware ravage veroorzaakte in de Lauwestraat in Rekkem (Menen) is door de Kortrijkse politierechter rij-ongeschikt verklaard. Hij reed onder invloed van cannabis en 2,48 promille alcohol tegen de gevel van een woning en 5 geparkeerde auto’s. “Het zal nooit meer gebeuren”, beloofde de jongeman.

In een flauwe bocht net voor de Moeskroenstraat reed Aaron J. net voorbij middernacht met zijn Rover rechtdoor. Hij ramde 2 geparkeerde auto’s en een huisgevel. Drie andere geparkeerde voertuigen deelden ook in de brokken. Aaron J. raakte zelf slechts lichtgewond maar moest meteen zijn rijbewijs voor 15 dagen inleveren. Hij haalde het sindsdien niet meer op en reed niet meer met de auto.

Veel spijt

Op het ogenblik van het ongeval had hij nog maar 6 maanden zijn rijbewijs behaald. “Na het ongeval heeft hij beseft dat hij een alcohol- en drugsprobleem had”, aldus zijn advocaat. “Daarom liet hij zich residentieel opnemen in het psychiatrisch ziekenhuis in Menen. Hij rijdt niet meer met de auto en heeft enorm veel spijt.” Door de positieve drugs- en alcoholtest zal hij zelf voor zo’n 30.000 euro moeten opdraaien voor de veroorzaakte schade.

Ook boete

De politierechter verklaarde hem rij-ongeschikt. Dat betekent dat hij minstens 6 maanden niet meer met de auto mag rijden, tot hij kan bewijzen dat hij die periode van de drugs en de alcohol af kon blijven. Krijgt hij zijn rijbewijs terug, dan volgt nog een rijverbod van 1 maand nadat hij zijn theoretisch rij-examen opnieuw met succes aflegde. Hij moet ook een boete van 1.200 euro betalen. In maart 2022 gebeurde op dezelfde plaats in Rekkem een gelijkaardig ongeval. (LSi)