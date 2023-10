N8 even dicht na bizar ongeval: tractor botst op koe

De drukke N8 werd maandagavond even afgesloten voor het verkeer na een bizar ongeval. Een tractor was er op de weg op een uitgebroken koe gebotst waarna het dier op de rijweg bleef liggen. De brandweer moest nog vier andere koeien van de weg halen en terug in de weide stoppen.

Het incident gebeurde maandagavond om 20.15 uur op de N8 op de grens tussen Vleteren en Pollinkhove (Lo-Reninge) waar de Veurnesteenweg overgaat naar de Vleterenstraat in Lo-Reninge. In de landelijke zijstraat Mariastraat op grondgebied van Pollinkhove waren vijf koeien uit een weide uitgebroken vlakbij die drukke N8.

Vier dieren liepen rond in de Mariastraat maar een koe waagde de oversteek op de N8. Dat liep faliekant af want het dier van ruim 500 kg zwaar werd er aangereden door een tractor. Het beest kwam met een smak op de weg terecht en bleef daar liggen. De tractorchauffeur verwittigde daarop de brandweer en politie en ook een dierenarts kwam ter plaatse.

Naar stal

“Bij onze aankomst leefde de koe nog maar ze bleef op de weg liggen”, zegt brandweerluitenant Daan Vandenbussche van brandweerpost Zuid-IJzer, die samen met post Lo-Reninge ter plaatse kwam. “Een dierenarts inspecteerde het dier ter plaatse op de weg. De koe leed wel maar het was onduidelijk hoe zwaar ze precies geraakt werd.”

“Omdat ze daar op die donkere plaats niet kon blijven liggen werd ze op een kar van de eigenaar gehesen en naar de stal overgebracht. De dierenarts ging mee om het onfortuinlijke beest verder te onderzoeken. Of het dier het uiteindelijk overleefde is voor ons onduidelijk. Wijzelf lieten extra signalisatie van de brandweer aanrukken omdat we ook de vier andere uitgebroken koeien nog moesten zoeken en terug in de weide drijven.”

Daardoor werd de N8 grotendeels afgesloten al kon het verkeer nog om de beurt voorbijrijden. Het leidde tot wat verkeershinder. Na een uur was de interventie afgelopen en zaten alle koeien terug in de weide. (JH)