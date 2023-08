Motorrijdster (62) gewond na aanrijding door auto in Diksmuide

Een 62-jarige motorrijdster raakte donderdag tegen de middag gewond bij een verkeersongeval in Diksmuide. In de Ijzerlaan in het centrum van de stad kwam het tot een aanrijding tussen de motorrijdster uit Komen-Waasten en de bestuurder van een auto.

De vrouw kwam ten val en raakte gewond aan de onderste ledematen. Ze bleef gelukkig de hele tijd bij bewustzijn. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. De politie Polder deed ter plaatse de nodige vaststellingen en regelde het verkeer. (JH)