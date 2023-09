Motorrijder uit Wielsbeke wijkt uit en botst met personenwagen in Tielt

Langs de Zuiderring in Tielt geraakte een 39-jarige motorrijder uit Wielsbeke vrijdagavond gewond bij een ongeval.

Het ongeval gebeurde omstreeks 18 uur. Een 39-jarige man uit Wielsbeke was met zijn motor op weg toen hij plots uitweek. Op dat ogenblik kwam uit tegenovergestelde richting een personenwagen aangereden. Het kwam tot een botsing tussen beide waarna de motorrijder ten val kwam.

Zuiderring afgesloten

De hulpdiensten, waaronder een MUG-team, snelden onmiddellijk ter plaatse. De verwondingen bij de motorrijder bleken uiteindelijk nog mee te vallen. Hij klaagde onder andere over pijn aan zijn enkel. De man werd overgebracht naar het ziekenhuis in Tielt. Zowel zijn motor als de wagen moesten getakeld worden. De Zuiderring bleef een tijdlang gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer komende vanop de Ringlaan kon niet via de Zuiderring het centrum van Tielt in rijden. Voor het verkeer komende vanuit het centrum van de stad was het wel mogelijk om naar de Ringlaan te rijden.