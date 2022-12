Motorrijder uit Ichtegem komt om het leven bij ongeval in Aartrijke

Een motorrijder is zaterdagavond om het leven gekomen bij een ongeval in de Ichtegemsestraat in Aartrijke bij Zedelgem. Het slachtoffer is een man van 56 uit Ichtegem.

Het ongeval gebeurde zaterdagavond iets na 17 uur aan een wegversmalling in de Ichtegemsestraat in Aartrijke bij Zedelgem. De omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. Volgens getuigen zou de motorrijder, een man van 56 uit Ichtegem, een auto hebben willen inhalen die stond te wachten om een tegenligger voorrang te geven.

Vast staat dat de man van zijn motor werd geslingerd en met een harde smak op de grond belandde. Hij kwam met zijn hoofd op de wagen van een 41-jarige vrouw terecht. Dat bevestigt woordvoerster Lien Vermeersch van politiezone Het Houtsche.

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en probeerden de man nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Door het ongeval werd de straat in beide richtingen voor alle verkeer afgesloten.

Er werd geen verkeersdeskundige aangesteld omdat de omstandigheden van het ongeval duidelijk zijn. (TV/JVM)