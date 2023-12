Motorrijder uit Gistel komt in Hooglede om het leven

Langs de Roeselarestraat in Hooglede gebeurde zaterdagnacht een dodelijk verkeersongeval. Een 51-jarige motorrijder uit Gistel reed met zijn 125cc scooter tegen een geparkeerde auto en lag midden de straat. Een buurvrouw belde omstreeks 2.30 uur de hulpdiensten.

“Het gebeurde vlak voor onze deur”, aldus Youri Bultynck. “Ondanks de snelle interventie van de hulpdiensten net toen we ons klaarmaakten voor reanimatie kwam alle hulp spijtig genoeg te laat. Een dikke chapeau aan de hulpdiensten die in amper zeven minuten ter plaatse waren.”

“Een geluk bij een ongeluk dat het in het weekend gebeurde en er openbare verlichting was. Anders was de man wellicht niet opgemerkt en was het leven van de mensen die snel ter plaatse waren ook in gevaar. De man lag midden op de weg en geen auto die hem zou gezien hebben.”

“Hoog tijd om de openbare verlichting per direct ’s nachts aan te laten liggen en dit zonder enige discussie. Geen stroomfactuur kan op tegen het redden van mensenlevens.”