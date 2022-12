Motorrijder onderuit, politie Oostende sensibiliseert tijdens wintermaanden

Donderdagmiddag kwam een motorrijder ten val als gevolg van koude banden. Politie Oostende wil met enkele kleine tips motards ook in de winter veilig op weg zetten.

Rond 15.30 uur kwam een 47-jarige motorrijder ten val in de Mercatorlaan. Er waren geen andere partijen bij betrokken. Oorzaak van de val was te vinden bij nieuwe en koude banden. De bestuurder kwam er met lichte kniepijn vanaf.

Bandwarmers

Politie Oostende wil met enkele kleine tips motorrijders veilig op weg helpen tijdens de wintermaanden. Simpel gesteld: rijders moeten nóg voorzichtiger zijn dan anders.

“Ook al is het boven de nul graden, lage temperaturen zorgen ervoor dat banden zich minder goed aan het asfalt hechten. Er bestaat zoiets als winterbanden of bandwarmers kopen, maar het meest eenvoudige is om gewoon rustig op te trekken en te remmen, en bochten trager te nemen”, geeft woordvoerder Timmy Van Assche mee.

Aangepaste motorkledij

“Uiteraard is het opletten geblazen voor gladde plekken op het wegdek, onder meer veroorzaakt door natte bladeren of modder. Tot slot: de laagstaande zon verhoogt het risico op verblinding. Zorg dan ook dat je vizier goed proper is en geen krassen heeft.”

“Bij lagere temperaturen is er ook meer risico op een beslagen vizier. Een zogenaamde pinlock, een flexibel vizierstuk dat aan de binnenkant van het vizier wordt geplaatst, voorkomt condens.” Ook aangepaste motorkledij met reflecterende elementen is een aanrader.