Motorrijder om het leven in Hooglede na knal tegen bloembak

Zondagochtend kwam een motorrijder, een 51-jarige man uit Hooglede, om het leven bij een verkeersongeval in Hooglede. Hij knalde tegen een bloembak aan en kwam kwalijk ten val.

In de Koningstraat kwam de motorrijder tegen een bloembak terecht, waardoor hij werd weggekatapulteerd. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van de crash te onderzoeken. De expert kwam tot de conclusie dat het slachtoffer een stuurfout moet gemaakt hebben en daardoor de controle over zijn voertuig verloor. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken.

Het slachtoffer is een 51-jarige man uit Hooglede, die vrijwilliger is bij de brandweer. Buurtbewoners hoorden de klap en verwittigden meteen de hulpdiensten. De man werd nog in erg kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis, maar overleed daar aan zijn verwondingen.