Motorrijder loopt open beenbreuk op nadat hij indraaiende schoolbus wil inhalen

Vrijdagmorgen kwam het in de Menenstraat tot een aanrijding tussen een motorfiets en een bus. De bestuurder van de tweewieler werd met verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.

Nadat een motorfiets door een schoolbus werd aangereden, kwam de bestuurder hard ten val en raakte hierbij gewond. “Zowel de bus als de motorfiets reden in de richting van het centrum van Wevelgem”, verklaarde een getuige nadien. “Ter hoogte van de Sint-Theresiakerk wilde de bus opdraaien naar de parking aan de linkerzijde, om er kinderen op te halen. Net op dat moment probeerde de motorfiets de bus in te halen. Waarschijnlijk had de bestuurder van de tweewieler niet of te laat opgemerkt dat de bus wilde draaien. Beiden reden echt niet snel maar toch raakten ze elkaar, waardoor de motorrijder ten val kwam.”

Hoewel beide partijen aan lage snelheid reden, merkten hulpverleners al snel op dat de verwondingen van de motorfietser ernstig waren. Hij werd met een open beenbreuk naar het ziekenhuis overgebracht. De kinderen op de schoolbus, een tiental die allen in Moorsele les volgen, merkten weinig op van het geheel en kwamen er met de schrik van af. Eén van de rijrichtingen van de Menenstraat werd een tijdlang voor het verkeer afgesloten. Dit, in combinatie met het spitsuur, zorgde voor heel wat verkeershinder.