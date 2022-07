Motorrijder lichtgewond na val door aanrijding wagen langs Diksmuidebaan in Ichtegem

Op de Diksmuidebaan in Ichtegem is een motorrijder maandagmiddag gewond geraakt bij een verkeersongeval.

Een 49-jarige vrouw uit Zulte wilde haar personenwagen parkeren langs de Diksmuidebaan en draaide plots de weg over om aan de overkant te raken. Op dat moment kwam een 22-jarige motorrijder uit Torhout aangereden uit de richting van Torhout.

Op het moment dat de bestuurster haar voertuig wilde keren, merkte ze de motorrijder niet op en kwam het tot een aanrijding tussen beide voertuigen. De motorrijder verloor door de aanrijding de controle over zijn voertuig en kwam enkele tientallen meters verder ten val. Zijn motorfiets schoof nog een honderdtal meter verder door in de straat en belandde uiteindelijk in de gracht.

Beide bestuurders legden een negatieve adem- en drugtest af. De bestuurder van de motorfiets werd licht gewond overgebracht naar het ziekenhuis. (JH)