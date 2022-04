Motorrijder lichtgewond na ongeval in De Panne

In de Veurnestraat in De Panne is een motorrijder woensdagmiddag gewond geraakt bij een verkeersongeval.

Een 32-jarige vrouw uit De Panne reed met haar Dacia Lodgy in de Veurnestraat. Ze moest plots hevig remmen voor een 54-jarige man die met een Yamahamotorfiets reed.

Motorrijder naar ziekenhuis

Ze merkte hem te laat op waardoor het tot een aanrijding kwam. De ambulance kwam ter plaatse en bracht de motorrijder over naar de kliniek.

Hij klaagde van pijn aan de rechterzijde van zijn lichaam. De bestuurster van de auto was fel onder de indruk van het ongeval. De politie kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen. (JH)