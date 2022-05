Motorrijder heeft stevige engelbewaarder als vrachtwagen elektriciteitskabel losrukt

Een 54-jarige motorrijder kwam woensdagavond ten val in de Ter Priemstraat door een losgerukte elektriciteitskabel. Een vrachtwagen reed de kabel los net op het moment dat de motorrijder passeerde. Hij raakte als bij wonder slechts lichtgewond en begaf zich zelf naar het ziekenhuis ter controle.

Het bizarre ongeval gebeurde rond 17.45 uur. Een vrachtwagenchauffeur uit de Ter Priemstraat parkeerde zijn vrachtwagen achterwaarts op zijn oprit en raakte daarbij een elektriciteitskabel die tussen twee huizen gespannen was. De onfortuinlijke motorrijder die bij Bouwmaterialen Roobrouck in de straat werkt, vertrok net naar huis toen de vrachtwagenchauffeur de kabel losreed. “Het was echt een geval van op het verkeerde moment op de verkeerde plaats zijn”, vertelt de man. “De kabel raakte me in mijn nek en ik viel van mijn motor. Er is een ambulance gekomen maar ik heb me enkel wat bezeerd aan mijn schouder, ik ga straks zelf wel naar het ziekenhuis.”

De man mag van geluk spreken dat hij slechts lichtgewond is en niet geëlektrocuteerd werd. “Er zat nog stroom op de vallende kabel”, zegt een medewerker van Fluvius die ter plaatse kwam. “Het is een geluk dat niemand het open uiteinde ervan aanraakte, er kwamen vonken uit en hij is zelfs wat gesmolten.”

Door de losgerukte kabel zitten ook drie huizen in de straat tijdelijk zonder stroom. “We hebben eerst een nog dringendere oproep af te werken, het kan laat op de avond zijn vooraleer we het probleem hier kunnen herstellen.”

De Ter Priemstraat was even afgesloten voor alle verkeer maar tegen 18.30 uur was alles opgeruimd. (JF)