Motorrijder gewond na aanrijding langs Westlaan in Roeselare

Een 28-jarige motorrijdster geraakte maandag om 11.45 uur gewond aan haar schouder en voet na een kleine kettingbotsing langs de Westlaan in Roeselare.

Ter hoogte van de begraafplaats stak een voetganger de weg over. Enkele voertuigen remden om de voetganger over te laten. Een motorrijdster schatte de situatie verkeerd in en knalde met haar motorfiets tegen de wagen voor haar.

De 28-jarige vrouw kwam ten val, haar moto belandde tegen een andere wagen. De schade aan de voertuigen bleef al bij al beperkt. De vrouw werd gewond overgebracht naar de kliniek AZ Delta.

Door het ongeval was een gedeelte van de Westlaan even voor alle verkeer afgesloten. De brandweer kwam ter plaatse met een signalisatiewagen om de plaats van het ongeval te beveiligen.