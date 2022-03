Motorrijder gewond bij ongeval

Zaterdagavond iets na 17 uur kwam in de Wijtschatestraat in Wijtschate-Heuvelland een motorrijder in botsing met een personenwagen.

De motorrijder raakte gewond bij het ongeval. MUG en ziekenwagen kwamen ter plaatste.

Nadat de eerste zorgen waren toegediend werd het slachtoffer overgebracht naar het Jan Ypermanziekenhuis.

De Wijtschatestraat werd afgesloten door de politie om de nodige vaststellingen te doen.