Motorrijder Frank (37) laat het leven na aanrijding vlak bij woning in Oostnieuwkerke

De 37-jarige Frank V. uit Oostnieuwkerke is donderdagavond om het leven gekomen bij een zwaar ongeval langs de Spanjestraat, op enkele honderden meter van zijn woning. Frank was na een werkdag met zijn motor op weg naar huis, toen hij aangereden werd door een wagen die wou inslaan.

Donderdagavond was elektricien Frank V. na een werkdag met zijn motor op weg naar huis. Langs de Spanjestraat, waar hij enkele honderden meter verder ook woont, liep het echter helemaal verkeerd. De motorrijder reed in de richting van het centrum van Oostnieuwkerke. Vanuit Oostnieuwkerke kwam een personenwagen aangereden. De chauffeur van het voertuig wou links naar een boerderij, waar onder andere aardbeien gekweekt worden, maar merkte daarbij niet op dat de motorrijder vanuit tegenovergestelde richting kwam aangereden. Mogelijk speelde de zon daarbij een rol.

Alle hulp komt te laat

Het kwam tot een aanrijding tussen de motor en het voertuig. Frank V. kwam zwaar ten val. Zijn toestand bleek al snel erg ernstig. Een passante parkeerde onmiddellijk haar voertuig langs de weg en probeerde de man nog te reanimeren. Ondertussen snelden ook de brandweer en een MUG-team ter plaatse. Alle hulp kwam echter te laat. Frank V. overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De politie sloot een gedeelte van de Spanjestraat af. De brandweer plaatste een rode tent om het lichaam van het slachtoffer af te schermen.

Uitvaart

Frank V. laat een vrouw en twee zoontjes na. Hij stond in Oostnieuwkerke en op wijk De Ruiter in Roeselare, waar hij opgroeide, gekend als een graag geziene gast en een harde werker. De uitvaartplechtigheid voor de 37-jarige Oostnieuwkerkenaar vindt volgende week zaterdag 29 maart om 10.30 uur plaats in de aula van uitvaartzorg Commeyne in Roeselare.