Motorrijder (74) zwaargewond na ongeval

Een 74-jarige motorrijder is zondagochtend levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval in Alveringem. De man knalde op een stenen duiker en belandde in het midden van de rijbaan. “Er waren geen getuigen bij het ongeval dus wat er precies gebeurde is onduidelijk”, zegt korpschef Peter Billiouw van zone Spoorkin.

Het was een toevallige passant die rond 11 uur in de Steendamstraat in Alveringem passeerde die de motorrijder zwaargewond zag liggen. De passant belde de hulpdiensten waarna de politie, een MUG en de ambulance ter plaatse kwamen. De toestand van de motorrijder was toen al zorgwekkend. De Steendamstraat is een lange, bochtige landelijke weg. Wellicht verloor de motorrijder de controle over het stuur van zijn zware motor net toen de weg een bocht maakte op een brugje over een beek.

De tweewieler botste tegen de stenen duiker en eindigde in de struiken. “Bij aankomst van de hulpdiensten lag het slachtoffer in het midden van de rijbaan”, zegt korpschef Peter Billiouw van zone Spoorkin. “Er waren geen derden bij het ongeval betrokken en er waren ook geen getuigen want de motorrijder reed alleen. Het gaat om de 74-jarige W.S. uit Koksijde. Na verzorging ter plaatse werd hij zwaargewond naar het AZ West in Veurne gebracht. De man zou in levensgevaar verkeren.” De politie deed de nodige vaststellingen ter plaatse. Er werd geen verkeersdeskundige aangesteld. (JH)