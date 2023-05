Motorrijder (57) overlijdt na verkeerd ingeschat inhaalmanoeuvre in Torhout

Een 57-jarige motorrijder is zondagavond om het leven gekomen bij een verkeersongeval in Torhout. De man schatte een inhaalmanoeuvre verkeerd in, botste op een verkeersbord op een middengeleider waarna het tot een klap met een vrachtwagen kwam. Alle hulp kwam te laat.

Het verkeersongeval gebeurde zondagavond even na 18 uur op de Roeselaarseweg in Torhout. Net voorbij de grens van Lichtervelde met Torhout ter hoogte van Place2Party in Torhout ging het verkeerd. Een 57-jarige motorrijder reed richting Torhout en had volgens getuigen al een tweetal auto’s ingehaald. Bij een nieuw inhaalmanoeuvre ging het fout en dat liep fataal af.

Motorfiets tussen truck

“Het gaat om een 57-jarige motorrijder uit Torhout die een inhaalmanoeuvre verkeerd inschatte”, zegt Annemie Wittesaele van politiezone Kouter. “De motorrijder reed er over een middengeleider en werd daarna weg gekatapulteerd. Daarna volgde een klap met een vrachtwagen. Ondanks een reanimatiepoging is de motorrijder ter plaatse overleden.” De man zou op de middengeleider een verkeersbord geraakt hebben en door de verhoogde rand werd de motorfiets de lucht in gekatapulteerd. De tweewieler eindigde tussen de trekker en oplegger van een vrachtwagen en kwam daar klem te zitten. De trucker hoorde de klap en probeerde die nog te ontwijken en kwam zo half dwars over de weg, zachte berm en fietspad te staan. De motorrijder zelf werd door de impact van zijn tweewieler geslingerd. Getuigen belden onmiddellijk de hulpdiensten maar alle hulp kwam te laat. De trucker was aangeslagen door het ongeval.

Heel wat getuigen

Het ongeval gebeurde toen er heel wat passage was op de Roeselaarseweg. Er waren dan ook verschillende getuigen van het fatale ongeval. “Omdat er heel wat getuigen waren die duidelijke verklaringen konden afleggen besloot het parket om geen deskundige aan te stellen”, vervolgt Annemie Wittesaele. “De omstandigheden van het ongeval waren immers duidelijk. Door het ongeval en het werk bij de nodige vaststellingen werd de Roeselaarseweg wel een tijdlang afgesloten.” Dat bleef zo tot rond 21 uur tot de motor uit de truck kon los gemaakt worden en getakeld was. Ook de vrachtwagen kon nadien verwijderd worden. Door de afgesloten weg moest iedereen om rijden via de Kwakkelstraat komende uit Lichtervelde en de Slingerstraat en Sneppestraat komende uit Torhout. (JH)